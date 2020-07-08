Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, сейчас проводит время на отдыхе

Красотка активно делится в Инстаграм фото с "райского" места, пишет Politeka.net. В этот раз Оливия предстала в черном, прозрачном наряде, который идеально подчеркнул ее красивые формы.

Под прозрачной накидкой виднелось черное боди с пикантными вырезами по бокам. Можно заметить, как грудь едва не выпрыгивает из разрезов.

Прозрачная юбочка развеивалась от ветра. Под ней можно разглядеть стройные и ровные ножки Оливии. Модель встала на носочки, чтобы сделать силуэт еще "тоньше".

Завершали образ Оливии крупные цепи на шее и руке, а также другие аксессуары.

Соблазнительница позировала на берегу, когда солнце только скрылось за горизонтом. Ветер поигрался с волосами шатенки. Снимок вышел очень жарким и загадочным.

За восемь часов пост собрал почти 100 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети поразились красоте знаменитости и попросили выкладывать больше фото с отдыха.

Напомним, Оливия Калпо предстала в блестящем купальнике с длинными рукавами. Завершили ее образ повязка в тон и бирюзовые украшения на руке и ноге.

Бойфренд обнимал модель и выглядела она при этом очень довольной. Парень прижал Калпо к себе и поцеловал, а она в свою очередь закрыла глаза от удовольствия.

Ранее сообщалось, что Оливия Калпо позировала в белом халате, который спустила с плеч. Звезда похвасталась не только формами, но и шелковой кожей. Такой красоткой хочется любоваться вечно.

Пышная и аккуратная укладка из длинных волос придавала образу некой роскоши.

Напомним, самая красивая женщина планеты Оливия Калпо взбудоражила «проукраинским» номером: «горячая смуглянка»

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