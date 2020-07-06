Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, показала, как развлекалась с парнем

Звезда часто показывает, как проводит время со своим красавчиком-бойфрендом, пишет Politeka.net. В Этот раз пара отправилась на отдых и поразила снимками, поздравив американцев с Днем независимости.

Звезда предстала в блестящем купальнике с длинными рукавами. Завершили ее образ повязка в тон и бирюзовые украшения на руке и ноге.

Парень обнимал модель и выглядела она при этом очень довольной. Бойфренд прижал Калпо к себе и поцеловал, а она в свою очередь закрыла глаза от удовольствия.

На втором фото Оливия и вовсе забралась на плечи возлюбленного. Она вытянула свои длинные ножки с плеч молодого человека, а также вытянула руку к небу, слегка изогнувшись.

"Всех с четвертым !!!! 🇺🇸❤️", - подписала красотка фото, тем самым поздравив всех с праздником.

Все снимки были сделаны в чистой голубой воде, и место выглядело будто в раю.

За семь часов пост получил почти 140 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети взаимно поздравили модель, а также сделали паре комплименты, пожелав им счастья. Однако фанаты также восхитились формами модели в частности.

"Сладкая парочка", - написал один из фанатов.

Напомним, Оливия Калпо предстала в красном топе, который натянулся на ее пышной груди, вероятно, под одеждой не было белья. Топик имел необычный крой с приспущенными плечами. Пикантный вырез посередине придавал образу еще больше соблазнительности.

Оливия распустила длинные волосы и смотрела в камеру.

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