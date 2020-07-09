Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, показала своего нового друга
Известная красотка сейчас проводит время на отдыхе и регулярно выкладывает горячие фото в купальниках, пишет Politeka.net. В этот раз модель показала, с кем проводит время.
Калпо предстала в белом купальнике с рисунками в виде желтых лимонов.
Верх купальника приподнял большую грудь, выделив ее упругость.
Плавки были на высокой посадке и подчеркнули стройную талию, а их размер позволил увидеть накаченные ягодицы мисс Вселенной.
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Завершили образ Оливии крупные цепи на шее и руке.
Очаровашка заколола волосы, чтобы не мешали.
Модель взяла в руки мини-пига, она обнимала его и чуть ли не тянулась за поцелуем.
Калпо улыбалась, глядя на малыша.
"Я могу взять тебя домой ????", - спросила в посте Оливия.
За 10 часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети отмечали, что красотка очень мила и женственна.
Напомним, Оливия Калпо предстала в черном, прозрачном наряде, который идеально подчеркнул ее красивые формы.
Под прозрачной накидкой виднелось черное боди с пикантными вырезами по бокам. Можно заметить, как грудь едва не выпрыгивает из разрезов.
Ранее сообщалось, что Оливия Калпо предстала в кожаном платье, которое обтянуло ее шикарные формы.
На снимке звезда шла по улице в туфельках- лодочках, которые подчеркнули стройность ножек.
Тугая кожа натянулась на пышных прелестях модели. Фото вышло очень горячим для городской локации.
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