Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, показала своего нового друга

Известная красотка сейчас проводит время на отдыхе и регулярно выкладывает горячие фото в купальниках, пишет Politeka.net. В этот раз модель показала, с кем проводит время.

Калпо предстала в белом купальнике с рисунками в виде желтых лимонов.

Верх купальника приподнял большую грудь, выделив ее упругость.

Плавки были на высокой посадке и подчеркнули стройную талию, а их размер позволил увидеть накаченные ягодицы мисс Вселенной.

Завершили образ Оливии крупные цепи на шее и руке.

Очаровашка заколола волосы, чтобы не мешали.

Модель взяла в руки мини-пига, она обнимала его и чуть ли не тянулась за поцелуем.

Калпо улыбалась, глядя на малыша.

"Я могу взять тебя домой ????", - спросила в посте Оливия.

За 10 часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети отмечали, что красотка очень мила и женственна.

Напомним, Оливия Калпо предстала в черном, прозрачном наряде, который идеально подчеркнул ее красивые формы.

Под прозрачной накидкой виднелось черное боди с пикантными вырезами по бокам. Можно заметить, как грудь едва не выпрыгивает из разрезов.

Ранее сообщалось, что Оливия Калпо предстала в кожаном платье, которое обтянуло ее шикарные формы.

На снимке звезда шла по улице в туфельках- лодочках, которые подчеркнули стройность ножек.

Тугая кожа натянулась на пышных прелестях модели. Фото вышло очень горячим для городской локации.

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