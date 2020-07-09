Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, показала своего нового друга 

Известная красотка сейчас проводит время на отдыхе и регулярно выкладывает горячие фото в купальниках, пишет Politeka.net. В этот раз модель показала, с кем проводит время. 

Калпо предстала в белом купальнике с рисунками в виде желтых лимонов. 

Верх купальника приподнял большую грудь, выделив ее упругость. 

Плавки были на высокой посадке и подчеркнули стройную талию, а их размер позволил увидеть накаченные ягодицы мисс Вселенной. 

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Завершили образ Оливии крупные цепи на шее и руке. 

Очаровашка заколола волосы, чтобы не мешали. 

Модель взяла в руки мини-пига, она обнимала его и чуть ли не тянулась за поцелуем. 

Калпо улыбалась, глядя на малыша. 

"Я могу взять тебя домой ????", - спросила в посте Оливия. 

За 10 часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети отмечали, что красотка очень мила и женственна. 

Напомним, Оливия Калпо предстала в черном, прозрачном наряде, который идеально подчеркнул ее красивые формы. 

Под прозрачной накидкой виднелось черное боди с пикантными вырезами по бокам. Можно заметить, как грудь едва не выпрыгивает из разрезов. 

Ранее сообщалось, что Оливия Калпо предстала в кожаном платье, которое обтянуло ее шикарные формы. 

На снимке звезда шла по улице в туфельках- лодочках, которые подчеркнули стройность ножек. 

Тугая кожа натянулась на пышных прелестях модели. Фото вышло очень горячим для городской локации. 

Напомним, "Мисс Вселенная" Оливия Калпо ошарашила смелым образом в платье без белья

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