Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, появилась в журнале "Vogue"

Звезда обладает невероятной привлекательность, поэтому ее часто приглашают на съемки для журналов и не только, сообщает Politeka.net. В этот раз Мисс Вселенная появилась в номере "Vogue" индийской версии.

Съемки проходили дома у звезды, а фотографом выступил ее возлюбленный.

Красотка сфотографировалась в различных локациях, в том числе в у себя на терассе, на постели и на шезлонге во дворе.

На одном из фото модель предстала в расстегнутом пиджаке, из которого выглядывал лифчик.

Заметен красивый пресс знаменитости. Игривая юбочка с грубыми ботинками смотрелись на фото великолепно: "Прекрасней не найти".

На другом фото модель предстала в нижнем белье. Красотка распахнула рубашку и показала трусики телесного цвета. Фото было сделано в постели.

А на третьем снимке красотка была в шикарном белом платье с длинным декольте. Модель прилегла на шезлонг и закрыла глаза. Фото вышло очень жарким.

За 15 часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети засыпали красотку комплиментами и поблагодарили бойфренда за такие сочные кадры.

Напомним, Оливия Калпо предстала в белом бикини. Красивый лифчик в форме двух треугольников на тонких лямках, отлично подчеркнул грудь.

Маленькие плавки также держались на тонких завязочках.

Образ знаменитости завершали различные украшения. В частности, тонкие цепочки, которые спускались с шеи на талию.

Модель расставила ноги, сидя в воде.

Напомним, что Оливия Калпо у всех на виду растворилась в объятиях горячего красавчика: "Сладкая парочка".

Как сообщала Politeka, Оливия Калпо блеснула своими "лимончиками" в смелом купальнике: "Очаровашка".

Также Politeka писала, что Оливия Калпо в прозрачном наряде заставила всех покраснеть: "Соблазнительница".