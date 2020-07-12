Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, появилась в журнале "Vogue"
Звезда обладает невероятной привлекательность, поэтому ее часто приглашают на съемки для журналов и не только, сообщает Politeka.net. В этот раз Мисс Вселенная появилась в номере "Vogue" индийской версии.
Съемки проходили дома у звезды, а фотографом выступил ее возлюбленный.
Красотка сфотографировалась в различных локациях, в том числе в у себя на терассе, на постели и на шезлонге во дворе.
На одном из фото модель предстала в расстегнутом пиджаке, из которого выглядывал лифчик.
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Заметен красивый пресс знаменитости. Игривая юбочка с грубыми ботинками смотрелись на фото великолепно: "Прекрасней не найти".
На другом фото модель предстала в нижнем белье. Красотка распахнула рубашку и показала трусики телесного цвета. Фото было сделано в постели.
А на третьем снимке красотка была в шикарном белом платье с длинным декольте. Модель прилегла на шезлонг и закрыла глаза. Фото вышло очень жарким.
За 15 часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети засыпали красотку комплиментами и поблагодарили бойфренда за такие сочные кадры.
Напомним, Оливия Калпо предстала в белом бикини. Красивый лифчик в форме двух треугольников на тонких лямках, отлично подчеркнул грудь.
Маленькие плавки также держались на тонких завязочках.
Образ знаменитости завершали различные украшения. В частности, тонкие цепочки, которые спускались с шеи на талию.
Модель расставила ноги, сидя в воде.
Напомним, что Оливия Калпо у всех на виду растворилась в объятиях горячего красавчика: "Сладкая парочка".
Как сообщала Politeka, Оливия Калпо блеснула своими "лимончиками" в смелом купальнике: "Очаровашка".
Также Politeka писала, что Оливия Калпо в прозрачном наряде заставила всех покраснеть: "Соблазнительница".