Відома українська співачка Віра Брежнєва розповіла про гармонію і похвалилася гідністю

На фото Брежнєва позує в білих шортах і футболці. Віра сиділа на кріслі і, піднявши ноги, а в руках тримала чай, який заварила з пакетика. Волосся красуня залишила розпущеним, а сама дивилася кудись у далечінь від об'єктива камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Бути в гармонії з собою та навколишнім світом - велика цінність, але ми не завжди розуміємо, що для цього потрібно. Коли я відчуваю, що потрібно відновитися, мені достатньо сісти в зручне крісло з чашкою улюбленого чаю подумати про щось приємне. А що вам допомагає відчути гармонію?", - написала Віра.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Мені теж допомагає чай.Просто вдихати - видихати, обіймати чашку руками.Пити, нікуди не поспішаючи.Час себе", "Віра, Ви така красива", "Гарна, справжня", "Я в гармонії зазвичай , коли лежу на пляжі де-небудь на мальдівах, а не ось це ось все", "Моя дівчина красивіше ніж Віра Брежнєва".

Повідомлялося, що Віра Брежнєва вразила шанувальників красою у відвертому вбранні.

На фотографіях зірка продемонструвала новий розкішний наряд. На ній дизайнерське довге плаття з довгим шлейфом і дуже глибоким вирізом на грудях. Родзинки поряд додає оригінальний комір, а також яскраві фрагменти, з яких начебто «склеєно» плаття.

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