Знаменита украинская певица Вера Брежнева взбудоражила историей о жарком черном платье из клипа

Вместе с Дмитрием Монатиком Вера несколько недель назад презентовала клип "Вечериночка", Во время съемок звезда примерила несколько разных нарядов и новых имиджей. Чтобы приоткрыть завесу, касающуюся съемок клипа, Вера решила рассказать об истории черного мини, так понравившегося фанатам, пишет Рoliteka.net.

Специально для этого Брежнева представила в социальной сети Инстаграм целую серию фото в пикантном платье.

«Пока вы смотрите, танцуете и поёте нашу с Монатиком «Вечериночку» я продолжу рассказывать о моих образах) @tanumuino и @olaazh задумали маленькое чёрное платье, а волшебники @frolovheart взяли и связали его для меня!🖤 это был один из самых удобных нарядов в клипе) прическа, мэйк и очки дополнили образ) ну и мои любимые босоножки с браслетом на щиколотке... детали отработали на полную!», - написала Вера. Фанаты тут же написали, "почему Вера снова без штанов", отшучивась в комментариях.

Фанаты тут же отреагировали:

«Кажется на ноге нет запястья, щиколотка называется», «Где снимали клип? Красивые пейзажи 😍», «Вера, уже не приятно смотреть, как Вы занимаетесь самолюбованием, пошел перебор», «Уже так хочется видеть вас на сцене , больших концертных залов и без масок. ❤️», «Вера , не хотите снова с длинными волосами ??», «Опять без штанов!А он такой: пошли на вечеринку, а ты и бац маленькое чёрное платье одела, помадой Vera Beauty губки бац и ты принцесса! 😂».

Также до этого Вера появилась на новом кадре в золотистом наряде, полностью сделанном из тонкой ткани, расшитой блестками, и покорила ранее сеть. Стройная фигура Веры в новом клипе выглядела очень жарко. Фото певица представила в социальной сети Инстаграм.

«Наша с Монатиком #ВЕЧЕРиНОЧКА создавалась невероятно творческими людьми и в крутейшей синергии! Отдельное место в этой работе для меня занимают образы в видео! На втором фото в карусели - эскиз этого платья. Нам понадобилась всего одна примерка. 1) Если выложить все камни в одну линию, то продолжительность такой цепочки составит около 1 км. 2) Недавно я танцевала в нем под дождём и это единственное платье, которое не намокло, но влажным стало выглядеть ещё лучше 😉

3) Платье весит 5кг, и когда ты берёшь его в руки - оно тяжелое, но когда надеваешь на себя , благодаря специальным конструкциям - перестаёшь вообще ощущать его на теле. Именно поэтому я так легко и с довольствием двигалась в нем, танцуя на столе, ну вы видели 😉», - рассказала Вера историю жаркого наряда.

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