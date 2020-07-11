23-летняя Даша Ульянова, победительница десятого сезона проекта "Холостяк", заинтриговала публику новым романом с мужчиной вдвое старше ее

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором продемонстрировала аппетитную фигуру в дерзких кожаных шортиках и черном топе с "пушистым" верхом.

Даша с распущенными волосами и ярким макияжем позировала с телефоном в руке перед зеркалом, эффектно изогнувшись.

"Вы уже и так все знаете...❤️❤️", - подписала это сочное фото звезда "Холостяка".

Пользователи кинулись обсуждать, что же такого "они знают". А все дело в том, что недавно Ульянова откровенно рассказала о своем романе с 43-летним мужчиной после расставания с "Холостяком" Максом Михайлюком. По словам красотки, она не чувствует никакой разницы в возрасте.

"Я ему всегда говорю: "Я так кайфую с тобой, потому что я не чувствую ни какую-то там ментальную разницу, финансовую, возрастную. Мы на равных. Ржем постоянно, путь к моему сердцу лежит через шуточки", - делилась Ульянова.

"Тут у всех от интриги голова кругом"

"Вы конечно извините, про*бать Макса, чтобы мутить с мужиком на 20 лет старше? Это дно"

"Хороша, чертовка🔥🔥🔥"

"Очень рада за тебя, ты умничка💞заслуживаешь на это🔥💟"

"Ох принцесса❤️"

"Классные шорты!"

"Вот это кульбиты она ему показывает...наверное за все свои 43 таких не видал, раз повёлся😂😂😂 "



"20 лет разницы , как по мне , многовато..."

"Интересно о чем он с ней говорит этот мужчина старший, там же мозг как у ребенка"

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

А еще Politeka писала, что в жизни пары из "Холостяка" случилось непредвиденное, Даша ошарашила деталями: "Макс признался, что..."