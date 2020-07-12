Зірка блиснула майже всім, що має

Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул "Міс Бум-Бум", представила на загальний огляд гаряче фото

Зірка, як завжди, епатує публіку своїми жаркими знімками, пише Politeka.net. На цей раз модель роздяглася, посвітивши пишними грудьми. Великі принади привертали увагу.

Оголені округлості модель прикрила двома грайливими хрестиками. Красуня втягнула живіт, блиснувши ідеальним пресом.

"Безсоромниця" одягла колготки в сіточку, під якими, ймовірно, не було білизни.

Завершували образ Кортес різні прикраси у вигляді сережок-кілець і браслетів на руці.

Зірка натягнула колготки так, що ті, здавалося, порвалися під її нігтями. Модель нахилила голову, показавши пишні вії. Губи знаменитості були прочинені.

Довгий хвіст з хвилястого волосся також виглядав на фото ідеально.

За 15 годин пост зібрав майже 25 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі вже не особливо вражені відвертим знімком Сьюзі, але все ж знайшли місце для компліментів її досконалому тілу.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес повернулася спиною до фотографа, щоб той зафіксував її найдосконаліші місця. Примітно, що модель була в спортзалі і прийшла на тренування в бікіні.

Зірка натягнула відвертий наряд, ледь не втративши трусики між міцними сідницями.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес сиділа на стільці спиною до глядача. З одягу на зірку лише чорна спідня білизна, від якої видно тільки тонкі ремінці.

Модель вирішила наочно продемонструвати, за що отримала свій титул, тому акцент на фото зроблено явно на її п'ятій точці.

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