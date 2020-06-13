Бразильская модель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, похвасталась формами в крохотном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Кортез позирует перед зеркалом в крохотных прозрачных стрингах, демонстрируя безупречное тело. Дополняет образ красивый макияж.

Свои другие внушительные формы Кортез решила прикрыть при помощи волос. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Хороша, чертовка», «очень сладкий кадр», «божественные изгибы», «ну до чего же красивая, супер бомба!», «обожаю такие твои кадры», «Сьюзи молодец! Порадовала меня к вечеру», - пишут они.

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Имея за плечами титул лучшей попы Бразилии Сьюзи часто снимается для различных известных журналов, включая Playboy, FHM, GQ и Cosmopolitan.

Девушка постоянно размещает снимки и видео под которыми появляется множество восхищенных комментариев. В этот раз она потешила пользователей сети соблазнительным фото в необычном наряде.

Сьюзи является большой поклонницей Лионеля Месси, что очень не нравится его жене Антонелле Рокуццо. Дошло до того, что она набила тату с фамилией Лео на левой ягодице и его лицо у себя на животе. Кроме того, на своей странице в Instagram Кортес неоднократно доказывала свое неравнодушное отношение к "Барселоне", постя снимки в их фирменной футболке. Несколько часов назад она снова напомнила, что обожает испанскую футбольную команду.

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