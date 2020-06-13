Известная модель Сьюзи Кортес, обладательница титула "Мисс Бум-Бум", показала себя в золотистых цветах

На фото Кортес позировала в микроскопическом белом белье из веревочек и сеточки, стоя к камере пятой точкой. Красотка дополнила образ прозрачной накидкой и каблуками, стоя на фоне большой кровати. На фото можно легко оценить пышные формы, которые были идеально золотистого цвета. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 15 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Прекрасно", "Ура", "Идеальное горячее фото", "Драгоценная", "Малышка", "Очень жарко".

Сообщалось, что бесстыжая хозяйка самых красивых ягодиц засветила прелести в прозрачном белье.

Снимок звезда Playboy опубликовала у себя в Инстаграм. Девушка была при полном параде. У нее были накручены волосы и нанесен яркий макияж. На модели было надето необычное нижнее белье, которое просвещалось. Сверху Кортез накинула пушистую накидку, что придало особой пикантности фото.

Ранее мы сообщали, что известная модель Сьюзи Кортес оказала соблазнительный образ у зеркала.

Красотка в этот раз сидела на стуле в нижнем белье и топе, смотря на свое отражение. Сьюзи развернулась пятой точкой к камере, чтобы продемонстрировать идеальные подтянутые "булочки". Кортес закрыла глаза от удовольствия и засунула соблазнительно один палец в рот, что придало кадру особой жары.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц устроила безумные игры на кровати

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