Знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, впечатлила видео

Как сообщает Politeka.net, имея за плечами титул лучшей попы Бразилии Сьюзи часто снимается для различных известных журналов, включая Playboy, FHM, GQ и Cosmopolitan.

Девушка постоянно размещает снимки и видео под которыми появляется множество восхищенных комментариев. В этот раз она потешила пользователей сети соблазнительным фото в необычном наряде.

Сьюзи является большой поклонницей Лионеля Месси, что очень не нравится его жене Антонелле Рокуццо. Дошло до того, что она набила тату с фамилией Лео на левой ягодице и его лицо у себя на животе. Кроме того, на своей странице в Instagram Кортес неоднократно доказывала свое неравнодушное отношение к "Барселоне", постя снимки в их фирменной футболке. Несколько часов назад она снова напомнила, что обожает испанскую футбольную команду.

Так, девушка позировала в фанатском топе клуба "Барселона". На ее лице яркий макияж: стрелки, черные тени и розовый блеск на губах. Волосы распущенны по плечам, а на губах сияет ласковая улыбка.

В комментариях подписчики модели завалили ее комплиментами и отметили, что она лучшая футбольная фанатка в мире.

"Сногсшибательная мадмуазель", "Лучшая фанатка", "Невероятной красоты девушка, вы пример для подорожания, вы красота наций", "Красотка рулит!", "Очень нравится этот образ", "А ты сильно красивая! Сьюзи ты просто бомба", "Огонь".

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