Українські співачки та актриси з "Квартал 95" Марта Адамчук і Віра Кекелія спокусили публіку одним фото

Як передає Politeka.net, Адамчук поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим знімком, на якому позує разом з подругою Вірою в стильних вечірніх сукнях.

Дівчата розташувалися навпроти панорамного виду на місто. Марта постала в довгому червоному платті, яке ідеально підкреслило її струнку статуру, заінтригувавши чарівними вигинами.

Віра надягла білу сукню на тонких бретельках. Безумовно, родзинкою вбрання стало чудове декольте красуні - дівчина позбулася ліфчика, домігшись ще більшого ефекту. До речі, співачка кілька місяців тому народила первістка - від вагітного животика не залишилося і сліду.

"Ви подивіться на них))) Спасибі @kan_development за цей красивий вечір 🤍 ♥", - підписане фото.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, щедро обдаровуючи чарівних артисток компліментами.

"хто з Вас:-"Народжував?"))) P. S. ну просто Прекрасні!!"

"Божеее 🔥😍"

"Кров з молоком❤️👍"

"Ось Це Так! Вогонь і лід! Чудово ❤️🤍"

"Неперевершені💛"

"Ой , які ж вродливі !!!!! Кралечки 💕"

"Та капєц...)) Шикарні!❤️"

Раніше ми повідомляли, Адамчук потрясла видом у напівпрозорій сукні без спідньої білизни. Дівчина позувала на стадіоні в Харкові.

"Так хочеться проживати із задоволенням все, що з тобою відбувається. Повноцінно. Вчора мені випала честь виконувати гімн перед кубком України з футболу. Було дуже відповідально і трепетно", - поділилася з публікою Марта.

Нагадаємо, спекотна брюнетка з «Квартал 95» звела з розуму яскравим чином з пікантною деталлю: «Чарівна».

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