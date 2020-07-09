Вокалистка из студии "Квартал 95" Марта Адамчук порадовала поклонников необычным образом
Как сообщает Politeka.net, она опубликовала новую фотографию на своей странице в Instagram. Звезда также поделилась эмоциями от выступления на Кубке Украины по футболу.
Накануне девушку пригласили спеть на стадионе "Металист" в Харькове. Для такого торжественного события она подобрала весьма экстравагантное платье до пола. Наряд прикрыл нижнюю часть тела Марты волнистой тканью, а от бюста и выше - полупрозрачная часть, прикрывающая плечи. Можно заметить строгий воротничок и тот факт, что красотка стоит без бюстгальтера.
На фото певица позирует между рядов сидений с микрофоном в руках. Стоит отметить, что ее синее платье хорошо гармонирует с цветом кресел для сидения. На заднем плане можно заметить пару сотрудников, но в остальном стадион пуст.
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"Каждая секунда становится прошлым - не успеваешь и оглянуться) Так хочется проживать с удовольствием все, что с тобой происходит. Полноценно. Вчера мне выпала честь исполнять гимн перед кубком Украины по футболу. Будо очень ответственно и трепетно. Я пыталась поймать каждую секунду этого события. Пустой стадион был необычным, но атмосферным. Футболисты, как никогда, собранными", - рассказала Марта Адамчук и выразила надежду, что скоро зрители снова смогут смотреть матчи вживую.
Пользователи социальной сети оценили новый образ звезды "Квартала 95" в комментариях (даже коллеги не удержались):
"Ваш голос вчера развивался на км от стадиона Металлист, это было круто"; "Мартуська, желаю тебе полных стадионов💙"; "Класс😍"; "Невероятно красивое платье. Создано для Вас"; "Стадион подобран в тон"; "Красивая ❤️"; "Цвет просто кайф".
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