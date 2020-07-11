Український танцівник, хореограф і суддя декількох талант-шоу Влад Яма відзначив 38-річчя і поспішив похвалитися в мережі сюрпризом, який йому зробила дружина Ліліана

Як передає Politeka.net, зірка опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав в ліжку. Дружина не стала чекати ранку, а гаряче привітала чоловіка опівночі 10 липня, піднісши йому подарунок прямо в ліжко.

Влад, в одних трусах, сором'язливо прикрився подушкою і тримав у руках сріблясту коробку, синю квітку й повітряні кульки. Сонний, але щасливий хореограф подивився в камеру зі своєю чарівною усмішкою.

"День народження почався опівночі!..🥳🤗❤️ @liliya_yama", - підписав це соковите фото Яма, подякувавши дружині.

Користувачі кинулися вітати відомого українця:

"дуже круто, круто виглядаєте просто супер!!!"

"Клас!! Опівночі...постіль..і подарунок від коханої 👍👍👍❤️🌹Вітаю!!!"

"Вітаю 🎉 🎈 яке багате днями народженнями у вас літо👍😁"

"Ух ти😍😍😍👍👍👍 З Днем Народження Вас, дорогий Влад!🎈🎈🎈 Нехай Любов далі від Вас пре, а щастя розпирає) так розпирає)))"

Раніше ми повідомляли, Влад Яма знову повернеться в крісло судді популярного шоу «Танці з зірками» у новому сезоні проекту.

Танцюрист розкрив деякі секрети майбутнього сезону.

«По секрету вам скажу, що я знаю кількох зірок, які візьмуть участь у новому сезоні, і це буде щось неймовірне. Ми вже охрестили цей сезон "платиновим". Я з нетерпінням чекаю прямі ефіри, хочу дивуватися і захоплюватися сам, і щоб такі ж емоції відчували наші глядачі», - зізнався Влад.

Нагадаємо, невгамовний Влад Яма пограв м'язами на камеру заради жарких кадрів: «Просто вогонь!».