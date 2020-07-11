Колишня солістка групи ВІА Гра Міша Романова вразила кадрами зі спільного відпочинку на морі з Максом Барських
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, в кадр потрапляє сам виконавець, який на той момент був без футболки. Очі його прикривали окуляри. Після цього в кадр потрапляє ще кілька дівчат, а через секунду камера перемикається і перед нами красується сама Романова в одному купальнику, капелюсі й окулярах.
Роздягнена зірка "Євробачення" Кончіта Вурс показала себе після зміни зовнішності: "Мій ідеал"
ЗНО-2020: новий закон кардинально змінює правила вступу, можна без тестів"
Фаворит Кондратюка вразив змінами у зовнішності, фото: "Такий небезпечний..."
Орбакайте засвітила красеня сина і зарослого Галкіна на рідкісному сімейному фото: «Кохані...»
Уточнимо, що кадри не були підписані, а самі знаменитості лише досить посміхалися в кадр. Шанувальники Барських і Романової були позбавлені можливості висловити свою думку, оскільки співачка вирішила поділитися кадрами в Сторіс.
До цього ми розповідали, що колишня співачка з "ВІА Гри" Міша Романова похвалилася загадковим кадром з Максом Барських.
У себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому в урочистій обстановці зібрала найближчих людей. Сама Романова була одягнена у відверту сукню, під яке вона не стала надягати білизну. Вона стояла і позувала на камеру, поки відомий співак Макс Барських стояв поруч з нею, тримаючи її маленького сина. Однією рукою Барських тримав за талію Мішу, а другий тримав малюка і цілував його в щоку. Крім цього, на фото стояла молода жінка. Ймовірно, мама Романової.
«Мартіну сьогодні виповнилося 2 рочки», - підписала знімок зірка.
Нагадаємо, що спекотна Міша Романова довела до божевілля відвертим вбранням на концерті: мрія всіх чоловіків.
Як повідомляла Politeka, Міша Романова в мікроскопічному бікіні побешкетувала з подругою на камеру: тільки Барських не вистачає.
Також Politeka писала, що захмеліла Міша Романова роздяглася і вразила пікантним фото з Барських: "Можна позаздрити".