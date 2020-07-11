Колишня солістка групи ВІА Гра Міша Романова вразила кадрами зі спільного відпочинку на морі з Максом Барських

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, в кадр потрапляє сам виконавець, який на той момент був без футболки. Очі його прикривали окуляри. Після цього в кадр потрапляє ще кілька дівчат, а через секунду камера перемикається і перед нами красується сама Романова в одному купальнику, капелюсі й окулярах.

Уточнимо, що кадри не були підписані, а самі знаменитості лише досить посміхалися в кадр. Шанувальники Барських і Романової були позбавлені можливості висловити свою думку, оскільки співачка вирішила поділитися кадрами в Сторіс.

До цього ми розповідали, що колишня співачка з "ВІА Гри" Міша Романова похвалилася загадковим кадром з Максом Барських.



У себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому в урочистій обстановці зібрала найближчих людей. Сама Романова була одягнена у відверту сукню, під яке вона не стала надягати білизну. Вона стояла і позувала на камеру, поки відомий співак Макс Барських стояв поруч з нею, тримаючи її маленького сина. Однією рукою Барських тримав за талію Мішу, а другий тримав малюка і цілував його в щоку. Крім цього, на фото стояла молода жінка. Ймовірно, мама Романової.

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