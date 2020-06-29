29-летняя украинская певица Миша Романова, бывшая солистка "ВИА Гры", показала кадры с отдыха

Звезда сейчас отдыхает с певцом Максом Барских в Одессе, о чем свидетельствуют новые фото и видео в сториз, передает Politeka.net.

На кадрах сияющая блондинка предстала в голубом бикини и стильных очках с зеркальными стеклами. На одних из кадров красотка позировала на яхте рядом с Максом Барских, который надел полосатую рубашку и темные очки.

Певица облокотилась на одну руку, а второй поиграла с волосами. Максу можно позавидовать, ведь рядом с ним такая красотка.

На других кадрах артистка позировала сама. Заметно, как купальник подчеркнул пышные прелести Миши, а также не прикрыл упругие ягодицы звезды.

Образ дополнил яркий маникюр.

Красотка предстала с бокалом шампанского. Она улыбалась и было видно, что отлично проводит время.

Фото и видео не собрали много лайков и комментариев, ведь были обнародованы в сториз, но, можно утверждать, что кадры произвели впечатления на поклонников.

Напомним, Миша Романова позировала в пикантном наряде во время выступления, раздеваясь и попутно исполняя песню.

Как можно заметить, звезда осталась в откровенном боди, которое едва выдерживало ее роскошные формы.

Ранее сообщалось, что Миша Романова предстала в платье-пиджаке расцветки "гусиная лапка". Артистка без тени смущения блеснула глубоким декольте. Примечательно, что рядом с ней находился ее давний друг, певец Макс Барских, с которым ей приписывают роман, и даже бытует мнение, что он отец ее двухлетнего сына, Мартина. Также на фото присутствует певица Надя Дорофеева.

Напомним, знойная экс-ВИА Гра впечатлила глубиной декольте, засветив сладкую клубничку: "Самое опасное место".

Как сообщала Politeka, распутная звезда "ВИА Гры" Миша Романова задрала ногу ради пикантного фото.

Также Politeka писала, что блондинка из "ВИА ГРы" сменила образ и нарвалась на жесткую критику.