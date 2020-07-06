Экс-солистка ВИА Гры Миша Романова заинтриговала семейным снимком с Максом Барских

У себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором в праздничной обстановке собрала самых близких людей, передает Politeka.net. Сама Романова была одета в откровенное платье, под которое она не стала надевать белье. Она стояла и позировала в камеру, пока известный певец Макс Барских стоял рядом с ней, держа ее маленького сына. Одной рукой Барских держал за талию Мишу, а второй держал малыша и целовал его в щеку. Кроме этого, на фото стояла молодая женщина. Вероятно, мама Романовой.

«Мартину сегодня исполнилось 2 годика», - подписала снимок звезда.

За полчаса пост собрал более 13 тысяч лайков. В комментариях развязалась бурная дискуссия по поводу того, что Макс может быть отцом ребенка.

«А Макс крестный отец Мартина?)», «Это кажется сын Макса», «Как трогательно», «Так может таки Макс папа?», «так хорошо смотритесь, идиллия», «Макс отец 100%», «Копия Макса!», «Поздравляю большого мужчину. Вы, видимо, очень хороший человек, что с вами Максим всегда рядом!», - пишут люди.

Подлил масла в огонь и сам Барских, опубликовав фото с Мишей и малышом.

Стоит отметить, что один из подписчиков обратил внимание на то, что Миша слишком откровенно одета для детского дня рождения.

«На фото - красивая женщина, талантливая певица, но не мама малыша. Самопрезентация на высоте, но при чем тут малыш)», - пишет пользователь сети.

Напомним, что знойная Миша Романова довела до безумия откровенным нарядом на концерте: мечта всех мужчин.

Как сообщала Politeka, Миша Романова в микроскопическом бикини пошалила с подругой на камеру: только Барских не хватает.

Также Politeka писала, что охмелевшая Миша Романова разделась и поразила пикантным фото с Барских: "Можно позавидовать".