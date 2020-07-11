Бывшая солистка группы ВИА Гра Миша Романова поразила кадрами с совместного отдыха на море с Максом Барских

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, в кадр попадает сам исполнитель, который на тот момент был без футболки. Глаза его прикрывали очки. После этого в кадр попадает еще несколько девушек, а через секунду камера переключается и перед нами красуется сама Романова в одном купальнике, шляпе и очках.

Уточним, что кадры не были подписаны, а сами знаменитости лишь довольно улыбались в кадр. Поклонники Барских и Романовой были лишены возможности высказать свое мнение, поскольку певица решила поделиться кадрами в Сторис.

До этого мы рассказывали, что бывшая певица из "ВИА Гры" Миша Романова похвасталась загадочным кадром с Максом Барских.



Так, исполнительница поделилась снимком в окружении близких. Романова позировала в откровенном платье с декольте. Она стояла и позировала в камеру, пока известный певец Макс Барских стоял рядом с ней, держа ее маленького сына. Одной рукой Барских держал за талию Мишу, а второй держал малыша и целовал его в щеку. Кроме этого, на фото стояла молодая женщина. Вероятно, мама Романовой.

«Мартину сегодня исполнилось 2 годика», - подписала снимок звезда.

Напомним, что знойная Миша Романова довела до безумия откровенным нарядом на концерте: мечта всех мужчин.

Как сообщала Politeka, Миша Романова в микроскопическом бикини пошалила с подругой на камеру: только Барских не хватает.

Также Politeka писала, что охмелевшая Миша Романова разделась и поразила пикантным фото с Барских: "Можно позавидовать".