Бывшая солистка группы ВИА Гра Миша Романова поразила кадрами с совместного отдыха на море с Максом Барских
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, в кадр попадает сам исполнитель, который на тот момент был без футболки. Глаза его прикрывали очки. После этого в кадр попадает еще несколько девушек, а через секунду камера переключается и перед нами красуется сама Романова в одном купальнике, шляпе и очках.
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Уточним, что кадры не были подписаны, а сами знаменитости лишь довольно улыбались в кадр. Поклонники Барских и Романовой были лишены возможности высказать свое мнение, поскольку певица решила поделиться кадрами в Сторис.
До этого мы рассказывали, что бывшая певица из "ВИА Гры" Миша Романова похвасталась загадочным кадром с Максом Барских.
Так, исполнительница поделилась снимком в окружении близких. Романова позировала в откровенном платье с декольте. Она стояла и позировала в камеру, пока известный певец Макс Барских стоял рядом с ней, держа ее маленького сына. Одной рукой Барских держал за талию Мишу, а второй держал малыша и целовал его в щеку. Кроме этого, на фото стояла молодая женщина. Вероятно, мама Романовой.
«Мартину сегодня исполнилось 2 годика», - подписала снимок звезда.
Напомним, что знойная Миша Романова довела до безумия откровенным нарядом на концерте: мечта всех мужчин.
Как сообщала Politeka, Миша Романова в микроскопическом бикини пошалила с подругой на камеру: только Барских не хватает.
Также Politeka писала, что охмелевшая Миша Романова разделась и поразила пикантным фото с Барских: "Можно позавидовать".