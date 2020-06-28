Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Миша Романова похвасталась роскошным телом во время выступления

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Романова позирует в пикантном наряде во время выступления, раздеваясь и попутно исполняя песню. Как можно заметить, звезда осталась в откровенном боди, которое едва выдерживало ее роскошные формы.

На других снимках Романова на том же концерте исполняет жаркий танец в окружении своей подтанцовки. Сами кадры никак не были подписаны, а поскольку их выбросили в Сторис, их не смогли прокомментировать ее поклонники.

До этого сообщалось, что экс-участница группы «ВИА Гра» Миша Романова показала роскошное тело в облегающем купальнике.

«Принцесса!», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Романова позирует в облегающем купальнике, демонстрируя роскошные формы. В какой-то момент девушка решила поплескаться в ванной, показав на камеру элегантные изгибы.

«красота неописуемая», «молодец!», «вот это роскошное тело!», - пишут они.

Напомним, знойная экс-ВИА Гра впечатлила глубиной декольте, засветив сладкую клубничку: "Самое опасное место".

Как сообщала Politeka, распутная звезда "ВИА Гры" Миша Романова задрала ногу ради пикантного фото.

Также Politeka писала, что блондинка из "ВИА ГРы" сменила образ и нарвалась на жесткую критику.