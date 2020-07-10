Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова здивувала недоречною витівкою просто посеред спортзалу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Кожен використовує тренажери за своїм», — коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Волочкова просто на тренажері вирішила похвастатися розтяжкою. Знімає на камеру це все її подруга.
Звернемо увагу, що можливості що-небудь сказати, адже балерина вирішила закрити коментарі у себе на сторінці з-за надмірного хейта.
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До цього повідомлялося, що колишня балерина Великого театру Анастасія Волочкова.
Артистка представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram нове фото.
На знімку вона позує з незмінним шпагатом. На цей раз на сходах. Вона одягнена в спортивну футболку і пуанти. При цьому не видно щоб на ній були хоча б якісь шорти, не кажучи вже про штани.
«Намагаюся виміряти ширину мармурових сходів будинку мірою свого шпагату.😂 Цю хокейну іменну футболочку для мене виготовили в Новокузнецьку 18 років тому!🙈🙏 Але я як і раніше люблю бути першою у багатьох починаннях», - написала балерина.
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