Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова здивувала недоречною витівкою просто посеред спортзалу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Кожен використовує тренажери за своїм», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Волочкова просто на тренажері вирішила похвастатися розтяжкою. Знімає на камеру це все її подруга.

Звернемо увагу, що можливості що-небудь сказати, адже балерина вирішила закрити коментарі у себе на сторінці з-за надмірного хейта.

До цього повідомлялося, що колишня балерина Великого театру Анастасія Волочкова.

Артистка представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram нове фото.

На знімку вона позує з незмінним шпагатом. На цей раз на сходах. Вона одягнена в спортивну футболку і пуанти. При цьому не видно щоб на ній були хоча б якісь шорти, не кажучи вже про штани.

«Намагаюся виміряти ширину мармурових сходів будинку мірою свого шпагату.😂 Цю хокейну іменну футболочку для мене виготовили в Новокузнецьку 18 років тому!🙈🙏 Але я як і раніше люблю бути першою у багатьох починаннях», - написала балерина.

Нагадаємо, кинута нареченим Волочкова розкрила подробиці зради.

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