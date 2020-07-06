Бывшая балерина Большого театра Анастасия Волочкова

Артистка представила на своей странице в социальной сети Инстаграм новое фото, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть фото – проскролльте вниз).

На снимке она позирует с неизменным шпагатом. На этот раз на лестнице. Она одета в спортивную футболку и пуанты. При этом не видно чтобы на ней были хотябы какие-то шорты, не говоря уже о штанах.

«Пытаюсь измерить ширину мраморной лестницы дома мерой своего шпагата.😂 Эту хоккейную именную футболочку для меня изготовили в Новокузнецке 18 лет назад!🙈🙏 Но я по прежнему люблю быть первой во многих начинаниях», - написала балерина.

Комментарии она отключила, поэтому пользователи сети не смогли выразить свое отношение к увиденному.

Отметим, недавно Волочкова ошарашила «политическим» заявлением, заступившись на Путина. По ее словам, в своей бедности ее сограждане виноваты сами, и не должны винить в этом президента.

А на возражение о том, что пенсионеры отработали по 50 лет, им повышают пенсионный возраст, а пенсия, в лучшем случае, – 11 тысяч рублей.

«И что теперь делать? Почему в этом виноват президент? Это не самая большая проблема в нашей стране. И я не считаю возможным вообще в принципе обвинять нашего президента…. Почему должен один человек отдуваться за все?», – парировала Волочкова.

Напомним, брошенная женихом Волочкова раскрыла подробности предательства.

Как сообщала Politeka, покрасневшая Волочкова без макияжа озадачила видом в "старушачьем" костюме: "Пластика не поможет".

Также Politeka писала, что Волочкова в поношенном костюме задрала ноги перед тренером, видео не для слабонервных: "Опять вывалила..."