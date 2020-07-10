Відомий український актор Юрій Ткач, зірка "Квартал 95" показав свій новий образ і поставив фанатам питання

На кадрах Юрій позував у масці з плетеної тканини, яку раніше використовували у вигляді килимків. В такій дивній шапці були розрізи для очей і рота. Юрій розповів на камеру, що він зараз на знімальному майданчику в 30-градусну спеку. Страшно припустити, кого в цей раз зіграв Ткач, але можна бути впевненим, що це буде цікаво. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як вважаєте, для чого це штука?", - написав Юрій.

Фанати подивилися ролик майже 20 тисяч разів і написали коментарі:

"Щоб колекторів відганяти", "Ця штука для того, щоб сусід кинув пити", "Це опудало або якийсь персонаж", "Привіт Юра", "Відлякувати нечисту силу", "Напевно, щоб дівчата ввечері гуляти ходили", "Від бджіл", "Українська паранжа", "Український народний БДСМ".

Повідомлялося, що 36-річний український гуморист Юрій Ткач насмішив новою витівкою.

Ткач в білій футболці і смугастій сорочці безцеремонно поправив труси на очах у всіх.

"Продовжуємо далі... Трусики треба поправити...", - говорить гуморист, дотягнувшись через стійку до спіднього і одернув тканину. Звичайно, насправді Юрій в штанях, а не в трусах - ті просто частина декорації.

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