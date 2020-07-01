Известный украинский комик Юрий Ткач, звезда "Квартал 95", показал доченьку и задал интересный вопрос

На фото Юрий показал себя белой футболке. Рядом можно увидеть малышку Лизу, которая была в синем платье с молнией спереди. Парочка корчила рожицы перед камерой, а девочка не могла сдержать улыбку. Фото вышло семейный и забавным, на котором можно легко увидеть, как похожи отец и дочь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Помогите решить спор, кто более загорелый?", - написал Ткач под фото.

Фанаты, включая жену Ямы, успели поставить почти 40 тысяч лайков и активно поддерживали больше Лизу:

"Крошка Лиза", "Малая, кажется", "Я думаю, что Юрий Ткач", "Ласточкин", "Привет, все такие красивые", "Вы невероятные", "Вдвоем вы супер", "Киса, маленькая", "Лиза так похожа на вас", "Без сомнений маленькая принцесса".

Отметим, фанаты Юрия Ткача называют его идеальным отцом и всегда активно комментируют его фото и видео с маленькой дочерью. На одном из видео молодой отец показал, как проводит время с дочерью, чем вызвал восторг у фанатов: "Аж слезы накатились".

Ранее мы сообщали, что украинский актер и комик Юрий Ткач, который участвует в проектах «Квартал 95», поразил неожиданной сменой пола.

Ткач, очевидно, воспользовался одним из распространенных приложений, и показал, как мог бы выглядеть, если бы был женщиной. Артист опубликовал два снимка: свое обычное фото и его же, после обработки, которая "превратила" Ткача в женщину.

Сообщалось, что звезды юмористической студии «Квартал 95» Юрий Ткач и Ирина Сопонару поразили трогательным снимком.

«Уже совсем скоро мы начинаем съемку нашей любимой Полтавы!» - говорится в сообщении.

Напомним, беззаботный Ткач из "Квартал 95" ошарашил дерзкой выходкой с женой

Также Politeka сообщала, что перепуганный Ткач из «Квартал 95» не сдержался и закипел прямо на работе

А еще Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" с окровавленным лицом поведал о своей беде, видео



