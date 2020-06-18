Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач поделился романтичным видео, на котором танцует со своей женой

Популярный украинский артист поделился милым и одновременно забавным роликом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На видео Ткач танцует под романтичную музыку со своей женой Викторией. Однако, «перчинки» ситуации добавляет тот факт, что делают они это прямо посреди дороги и под проливным дождем.

На кадрах пара улыбается и выглядит очень счастливой, однако как только музыка заканчивается, супруги громко кричат и спешат скрыться под навесом. На заднем плане можно заметить остановку и людей, которые с интересом наблюдали за происходящим.

«Кайфовать можно всюду, было бы с кем», - подписал видео Ткач.

Его поклонники принялись комментировать пост.

«Вы такие милые я вас обожаю здоровья и счастья вам а любовь у вас и так есть», «Как романтично я вас обожаю», «Воспоминания на всю жизнь», «Романтика», «Красота, под дождём», «Танцы под дождем с любимой женщиной! Что может быть лучше ?! Кайфуйте! Вы самые лучшие!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Ткач насмешил видео, на котором снимает себя крупным планом и вдруг начинает дымиться. У него округляются глаза, он пытается понять, что же случилось. И вдруг пар пропадает.

Судя по всему, Ткач использовал дым от утюга, чтобы обыграть забавный момент. Таким образом он как будто закипел. Кстати, по видео видно, что актер находится в гримерке или в костюмерной.

«Главное в жизни не париться)», - подписал фото актер.

Напомним, перепуганный Ткач из «Квартал 95» не сдержался и закипел прямо на работе.

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