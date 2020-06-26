Украинский актер и комик Юрий Ткач, который участвует в проектах «Квартал 95», поразил неожиданной сменой пола

Как передает Politeka.net, такое фото появилось в Instagram-аккаунте артиста. (Чтобы посмотреть фото - просколльте вниз).

Ткач, очевидно, воспользовался одним из распространенных приложений, и показал, как мог бы выглядеть, если бы был женщиной. Артист опубликовал два снимка: свое обычное фото и его же, после обработки, котоорая "превратила" Ткача в женщину.

К фото он добавил хэштеги: тете Юра, киця, малышка.

Отметим, неожиданное перевоплощение просто ошеломило пользователей Сети». Юмор Ткача многим пришелся по душе. В комментариях захвалили новоявленную «красотку».

«Вауууу, какая тёлочка», «Это шедевр», «Красивая женщина очень», «Ооо, милашка», «Ой, не могу🙈красотка😍», «😂😂😂 булочка», «Красотуля, Міс Села», «Ахахахахах, вам идёт», «Красотка», «Без волос ты смешной», «Помолодел», «Чертовски Хороша», "Юрина Ткач ничего так", "Нюша, ты ли это?", - пишут фолловеры артиста.

Напомним, беззаботный Ткач из "Квартал 95" ошарашил дерзкой выходкой с женой: "Что может быть лучше?"

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