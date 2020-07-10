Відома модель Кім Лі, яку називають корейської Кардаш'ян, показала сміливий образ, заінтригувавши фанатів

На фото Кім позує в чорному напівпрозорому корсеті, а більше на красуні нічого не було. Дівчина залишила волосся розпущеним, а демонструвала свої форми перед дзеркалом. Можна завдяки цьому оцінити як розкішну п'яту точку, так і пишний бюст зірки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Довіртеся часу свого життя", - написала співачка.

Фанати поставили більше 3 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ось красуня", "Абсолютно", "Це зробило мій день", "Чудово", "Я один з найбільших ваших шанувальників", "Божественно", "Вид ззаду кращий".

Раніше ми повідомляли, що модель Кім Чи похвалилася засмаглими «близнючками» в пружному вбранні.

«Ти ж знаєш, що я відчуваю себе по-іншому, тому що ти знаєш, що у мене інший розум», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Кім Лі позує з елегантним макіяжем і в сукні з декольте, демонструючи неймовірну красу.

Повідомлялося, що відома модель Кім Лі показала всю себе без зайвих прикрас.

На фото Кім показує себе в нижній білизні, лямки якого спустила на руки.

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