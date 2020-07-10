Відома співачка Анна Семенович показала пишними формами, порадувавши фанатів
На фото Семенович показує пишні форми в купальнику з величезним декольте, яке ледве вмістило пишні груди красуні. Ганна волосся залишила розпущеним і воно було мокрими, а сама дивилася в об'єктив камери, додаючи особливої пікантності фото. Красуня сиділа на дивані, а на тлі можна побачити рослинність. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Накотилася дика лінь", - написала Анна.
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Фанати не змогли нічого написати під фото або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "не відірвати погляд".
Повідомлялося, що російська зірка Анна Семенович продовжує підтримувати зв'язок зі своїми шанувальниками.
Зокрема, Ганна Семенович записала відеозвернення до фанатів, в якому подарувала їм повітряний поцілунок в обмін на "цінну інформацію".
Раніше ми повідомляли, що популярна російська співачка Анна Семенович порадувала шанувальників фотографією з відпочинку.
Знімок красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Семенович була одягнена в чорне плаття в білі горошки. На голові у неї красувався солом'яний капелюшок, яка надала особливої пікантності її образу. Співачка посміхалася і дивилася в далечінь.
Нагадаємо, розкішна Семенович довела до екстазу, виставивши принади напоказ
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