На это невозможно смотреть!

Популярная российская певица Анна Семенович огорошила признанием во время отдыха с группой мужчин

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Режиссер разошёлся , воплотил все свои фантазии 😂😂😂 Я считаю , что конь был лишним 😬😂 Скоро все увидите на…», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Семенович позирует в платье с декольте, стоя верхом на лодке. В этот момент съемочная группа бегает вокруг нее.

«Под коня!», «любовь моя», «Аня, вам идет этот сочный цвет», «Анечка, ты лучше всех», «прикольно и смешно», «как всегда – безупречны», «отрадно, что твой съёмочный день проходит на природе, в таких живописных местах 😉 сам обожаю такие места», — пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, 40-летняя российская певица Анна Семенович обрадовала публику теплым кадром с младшим 33-летним братом Кириллом.

Артистка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала за столиком в кафе.

Лучезарная Семенович показала пышную фигуру в полупрозрачном цветастом платье с соблазнительными вырезами в зоне декольте. Певица любит выставлять напоказ свои дары природы - да и трудно, скорее всего, запрятать такую роскошь.

Напомним, фигуристая Семенович без одежды показала, как развлекается в ванной

А еще Politeka писала, что полногрудая Семенович стремительно теряет вес, появилось признание

Также Politeka сообщала, что дерзкая Семенович переборщила с вырезом и сверкнула своими «сокровищами»