40-летняя российская певица Анна Семенович обрадовала публику теплым кадром с младшим 33-летним братом Кириллом

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала за столиком в кафе.

Лучезарная Семенович показала пышную фигуру в полупрозрачном цветастом платье с соблазнительными вырезами в зоне декольте. Певица любит выставлять напоказ свои дары природы - да и трудно, скорее всего, запрятать такую роскошь.

Позади стоял бородатый молодой человек, который наклонился и нежно приобнял любимую сестру за плечи. На одном из кадров Анна игриво высунула язык и покривлялась на камеру. Примечательно, что перед ней на столике находился бокал с красным коктейлем.

"Хорошо когда у тебя есть младший, хотя я не помню, может и старший брат 😂😂😂 Девочки, у кого из вас такой же есть?👇🏼 #брат #моймалыш #семья💞 #ужиннаверанде #позитивщики❤️❤️❤️", - подписала снимки звезда.

Пользователи кинулись бурно обсуждать эти яркие фото. А некоторые отважились даже поинтересоваться у певицы, не женат ли часом ее брат-красавчик. Как оказалось, пока еще нет.

"Анюта, давно за вами наблюдаю! У меня вопрос, а почему ваш брат такой красивый и не женат?"

"А ваш брат не женат?" - "пока нет"

"Какая лучезарная и красивая😍"

"Чем то похож на Стаса Михайлова"

"Анна, вы так редко в обнимку с мужчиной, что я вас не узнала😘 не балует вы нас💋"

"Аня но груди конечно у вас бомба"

"Вы очень похожи 👍👍👍🔥"

Ранее мы сообщали, Семенович взбудоражила опубликованным в Инстаграм снимком, на котором показала себя в платье с пикантным вырезом на груди и высоким разрезом снизу. Аппетитная фигура артистки вскружит голову кому угодно.

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