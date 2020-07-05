Популярная российская певица Анна Семенович подразнила аппетитными формами в купальнике

У себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, на котором показала свою главную роскошь с разных ракурсов, передает Politeka.net. Певица решила записать видеообращение к своим поклонникам. Она предстала перед камерой в тесном купальнике, в который едва вместила свою необъятную грудь. Женщина разговаривала с подписчиками, кокетничала и соблазнительно позировала на камеру.

«Ох уж эти Сочи... Жаришка тут конкретная. Столько знакомых, все куда-то приглашают, чувствую полежать с книгой у бассейна мне не удастся», - подписала видео звезда.

За полчаса ее пост собрал более 25 тысяч просмотров. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Класс!», «Ну клёвая же», «Ты огонь», «Как тебе идёт солнышко», «Анна ты великолепна», «Классная грудь у тебя Анна», «Прекрасно выглядите», «Супер!!! Красотка!!! Прекрасного отдыха!!!», «Кровь с молоком, бомба!!!», «Супер», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анна Семенович показала, как снимается для программы на Муз ТВ. Красотка стояла в розовом платье и белых кедах. Она заявила, что режиссер разошёлся и воплотил все свои фантазии.

Напомним, что фигуристая Анна Семенович показала своего брата-красавца: "Пока не женат", семейные фото.

Как сообщала Politeka, пышногрудая Анна Семенович сняла свое главное богатство крупным планом: "Ох, какая красивая...".

Также Politeka писала, что Семенович затмила своими формами, Бледанс не смолчала: «Не балуйся, а то ослепнем».