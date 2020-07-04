Российская актриса Анна Семенович поделилась с поклонниками большой радостью

Как сообщает Politeka.net, она рассказала подробности своей личной жизни на странице в Instagram (чтобы посмотреть, скрольте до конца).

Оказалось, Анна Семенович впервые за долгое время улетела отдыхать на море - в российский Сочи. До этого из-за карантина она почти полгода никуда не летала. Актриса призналась, что очень счастлива сидеть в самолете и пить шампанское.

"Как-то даже немного волнительно ✨но дико приятно 🤩 В Сочи на страстные ночи 😂😂😂 А вы где решили отдыхать этим летом? 👇🏼", - отметила знаменитость.

На видео в глаза сразу бросаются несколько деталей. Во-первых, ее серый топ с бездонным декольте, благодаря которому открывается прекрасный вид на главное достоинство Анна Семенович. Во-вторых, маска, которая болтается на ухе звезды. Вероятно, в ней она прошла контроль в аэропорту, а уже в салоне решила снять, чтобы попить. Так или иначе, актриса следит за своей безопасностью, хотя многие пишут, что маски уже можно не носить.

Пользователи социальной сети разделили восторг Анны Семенович и оставили много положительных комментариев:

"Ура наконец-то будут фото в купальнике"; "Какая Вы классная, Анна! Отличного отдыха! Приезжайте в Таганрог с концертом!🌹🌹🌹"; "Похорошела"; "Ох, какая красивая, Анна первый раз так близко увидела вот она красивая, вот молодчина, красавица, супер"; "Такая заводная ❤️"; "Тебе мужика надо , а не шампусик....🌹".

Напомним, фигуристая Семенович без одежды показала, как развлекается в ванной.

А еще Politeka писала, что полногрудая Семенович стремительно теряет вес, появилось признание.

Также Politeka сообщала, что дерзкая Семенович переборщила с вырезом и сверкнула своими «сокровищами».