29-річна українська співачка Соня Кей, племінниця артистки Софії Ротару, відкинула забобони і поринула в дитинство

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала пустотливим та безтурботним дівчам.

Так, Соня вийшла на прогулянку в чорній короткій сукні, що нагадує, швидше, футболку з поясом на талії, а також в білих кросівках. Голову артистки прикрасили її традиційні дві гульки з боків. Дівчина прихопила з собою флакончик з мильними бульбашками, які кинулася видувати і ловити. Фото вийшли дуже яскравими, живими, з непідробними емоціями.

"Не хвилюйся, будь щасливим! ☀️", - підписала кадри Соня.

Користувачі кинулися захоплюватися племінницею Ротару, не скуплячись на компліменти в коментарях.

"Це правильний настрій, дівчинка ❤️"

"Чудова🙌"

"принцесссаа😍😍😍"

"Мені більше подобається дивитися на людей які щасливі. Ось на тебе Соня мені дуже приємно дивитися"

"тільки з тобою поруч, можна буде найщасливішою людиною в світі!))) 🔥❤️😘"

Раніше ми повідомляли, Соня Кей продемонструвала фігуру в літньому сарафані на тонких лямках строкатого забарвлення. Неможливо очей відвести від її чарівного декольте.

Співачка на кадрах плавно йде до камери, ніжно доторкнувшись до волосся, при цьому не зводячи пильного погляду з об'єктива.

"Доброго дня 🤍", - побажала артистка шанувальникам.

"Магічні очі😍"; "Красуня👌😉"; "І тобі Сонечка вдалого дня та чудового настрою"; "Ти така мила, що я не можу відірвати очей👍❤️😍💋", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, племінниця Софії Ротару без білизни показала, що підкорила чоловіка-хокеїста: "Справжня принцеса".

Також Politeka писала, що племінниця Ротару побешкетувала із молодим чоловіком в басейні, особисті кадри.