29-летняя украинская певица Соня Кей, племянница артистки Софии Ротару, взбудоражила романтическим образом в ярком сарафане
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в сарафане на тонких лямочках пестрой расцветки, открывшем изумительный вид на ее прелестную зону декольте. Соня плавно идет к камере, нежно дотронувшись к волосам, при этом красотка не сводит пристального взгляда с объектива.
"Хорошего дня 🤍", - пожелала начинающая певица.
Пользователи засыпали девушку комплиментами:
"Класно виглядаєш❤️"
Похороны Буйнова: появились неожиданные фото после посиделок у Пугачевой с Юдашкиным, «О, боже…»
Пышногрудая русская Кардашьян взбудоражила позой в золотом бикини: "Интересный видочек"
У Андрея Данилко объявился известный "сын", схожесть заметна: "Просто один в один"
Семенович вывалила необъятный бюст в бане, переплюнув Волочкову: кадры взрослых развлечений
"Магические глаза😍"
"Красуня👌😉"
"И тебе Сонечка хорошего дня и отличного настроения"
"Ты такая милая, что я не могу оторвать глаз👍❤️😍💋"
Ранее мы сообщали, Соня, которая недавно вышла замуж, делится снимками медового месяца, заставляя публику завидовать. Так, на одном из последних кадров прелестница улеглась в томной позе, повернувшись к камере загорелыми "булочками".
"Заслужене право трохи подрейфувати у власне задоволення 👍"; "Дуже классно❤️"; "Красуня!!!", - отреагировали пользователи.
Напомним, избранником певицы стал голкипер херсонского "Днепра" и национальной сборной Украины по хоккею Олег Петров. От пышного праздника молодожены отказались, поскольку 24 марта умер отец девушки.
Скромную церемонию провели 7 июня в кругу родных и близких. На свадьбе присутствовала София Ротару с семьей. Всего было 14 гостей. После свадьбы молодожены отправились на медовый месяц в Буковель.
Напомним, племянница Софии Ротару без белья показала, чем покорила мужа-хоккеиста: "Настоящая принцесса".
Также Politeka писала, что племянница Ротару пошалила с молодым мужем в бассейне, личные кадры.