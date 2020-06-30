29-летняя украинская певица Соня Кей, племянница артистки Софии Ротару, взбудоражила романтическим образом в ярком сарафане

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в сарафане на тонких лямочках пестрой расцветки, открывшем изумительный вид на ее прелестную зону декольте. Соня плавно идет к камере, нежно дотронувшись к волосам, при этом красотка не сводит пристального взгляда с объектива.

"Хорошего дня 🤍", - пожелала начинающая певица.

Пользователи засыпали девушку комплиментами:

"Класно виглядаєш❤️"

"Магические глаза😍"

"Красуня👌😉"

"И тебе Сонечка хорошего дня и отличного настроения"

"Ты такая милая, что я не могу оторвать глаз👍❤️😍💋"

Ранее мы сообщали, Соня, которая недавно вышла замуж, делится снимками медового месяца, заставляя публику завидовать. Так, на одном из последних кадров прелестница улеглась в томной позе, повернувшись к камере загорелыми "булочками".

"Заслужене право трохи подрейфувати у власне задоволення 👍"; "Дуже классно❤️"; "Красуня!!!", - отреагировали пользователи.

Напомним, избранником певицы стал голкипер херсонского "Днепра" и национальной сборной Украины по хоккею Олег Петров. От пышного праздника молодожены отказались, поскольку 24 марта умер отец девушки.

Скромную церемонию провели 7 июня в кругу родных и близких. На свадьбе присутствовала София Ротару с семьей. Всего было 14 гостей. После свадьбы молодожены отправились на медовый месяц в Буковель.

Напомним, племянница Софии Ротару без белья показала, чем покорила мужа-хоккеиста: "Настоящая принцесса".

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