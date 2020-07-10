Відома співачка Тетяна Котова, екс-солістка "ВІА Гри" показала, показала себе в яскравому образі

На фото Котова показує себе в чорній блузці з величезним декольте і довгій спідниці. Красуня залишила шикарні волосся розпущеним, а образ доповнила ременем на талії і сережками. Тетяна не соромилася демонструвати пишні форми, поки сиділа на терасі за столиком. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З Днем Народження, Шеф! Нехай твій світ буде сповнений яскравих подій і щасливих моментів ✨ Радуй нас класними роботами і надихає на нові досягнення!", - привітала Тетяна свого стиліста.

На другому фото можна побачити Котову, яка сидить на дивані, а у неї між ніг чоловік, якого звати Павло.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ви прекрасні в будь-якому кольорі, а Шефа з днем народження", "Ви прекрасні в будь-якому кольорі, а Шефа з днем народження", "Добрий день Танюшка. !Фото позитивний і прикольне", "Гарна", "Королівський вигляд".

Раніше ми повідомляли, що відома співачка Тетяна Котова показала сміливий образ і розповіла про свій графік.

На фото Котова позувала в піжамі ніжно рожевого кольору. Тетяна вирішила не надягати білизну, тому в глибокому декольте майки можна оцінити величезний бюст красуні. Зірка вперлася руками в талію, демонструючи свою прекрасну фігуру і залишила волосся розпущеним, а сама дивилася в камеру.

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