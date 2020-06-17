Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра" показала, как отдыхает летом

На фото Котова позирует в черном полупрозрачном топе и юбке, которая практически ничего не прикрыла не только ноги, но и бедра красавицы. Татьяна соблазнительно выгнулась на стуле, демонстрируя свои идеальные ноги и тело, взявшись руками за волосы. Фотография получилась очень соблазнительной и жаркой, ведь на ней звезда ничего не прикрыла. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"В жизни все просто! Можно легко добиться желаемого. Получить то, чего страстно хотите. Если приложить усилия и терпеливо идти к цели, руководствуясь мудрыми советами, можно многое получить и многого добиться.

Но есть условие. Надо принести жертву; и потом приносить ее пожизненно. Чтобы что-то получить, надо что-то отдать. И отдавать придётся всю жизнь, вот в чем штука.

Это грустный секрет. Но на него не обращают внимания; ведь главное - получить желаемое! А грустное и правдивое читать не очень интересно", - написала Котова.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Очень давно хочу ребёночка от любимого человека", "Шикарное фото, девушка прекрасна", "Да , отлично сказано всё и верно. Надо похудеть чуток, ну это не то что невозможно для меня , если человек очень сильно захочет , то сможет сделать я думаю", "Жесть сочная", "Восхищение".

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