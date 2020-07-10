Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала сміливий образ, повеселивши фанатів

На фото Леся позує в костюмі бджоли з пухнастим верхом. Костюм був дуже великим і телеведуча завдяки йому стала в два рази більше. Образ красуня доповнила короною, а зібрала волосся в хвіст. Зірка зазначила, що це її образ на поточний день. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Відзначай свою бджілку", - написала Никитюк.

Фанати подивилися ролик майже 100 тисяч разів і написали коментарі:

"Шикарна бджола", "Бджола, яка їла після шести вечора", "Леся! Ну Богиня! Немає слів", "Лесюня, ти як завжди на висоті, тобто зверху", "Так нареченого можна і не знайти", "Ти бджола я бджоляр", "Богиня бджіл".

Раніше ми повідомляли, що розкішна Нікітюк у мереживній білизні показала, як змінилася її фігура завдяки спорту.

На першому фото Леся одягла поверх білизни білу сорочку і кокетливо дивилася в дзеркало. На другому фото телеведуча скинула все зайве, показавши своє ідеальне тіло без прикрас.

Повідомлялося, що популярна українська ведуча Леся Нікітюк блиснула бездоганною фігурою під час відпочинку.

Так, зірка відпочивала на Трухановому острові, демонструючи неймовірні ноги в елегантному купальнику. Крім того, форми провідної також прикривав розкішний топ.

Нагадаємо, Леся Нікітюк влаштувала дивні розваги з подружками і нарвалася на критику, відео

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