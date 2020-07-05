Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала в Инстаграм яркие фото из отдыха на пляже

После завершения жестких мер карантина, девушка уже успела сняться во втором сезоне шоу "Ле-марштрутка", вернуться домой и даже поразить серией кадров из отдыха. На новых пляжных фото стройная Леся впечатлила фанатов. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Так, на представленных фото Никитюк позировала в черных велосипедках и купальнике, частично скрытым под велосипедками из плотной ткани с высокой талией.

«А вчера я оседлала гидроцикл😁 Киев с воды прекрасен!!! И я вам хочу сказать водитель тоже ничего😆 Девочки, кто катался? Как вам этот агрегат?👇🏻», - написала Леся.

Фанаты тут же отреагировали:

«Вот бы у меня водителем была Леся Никитюк😉 тоже водитель ничего бы был😍💯 прокатишь ?😉», «ООО! Вода какая прозрачная! О и Леська на ней! Молодец девка. Отжигает!», «Леська, умничка, красотка, наш человек👤!!! ❤», «❤️,Дааа,супер», «Классно, люблю гидроцикл)», «Обожаю этот агрегат 🔥⚡️», «Леся, красоточка🤗🌸💕», «Моя водная любоф😍😍😍😍», «Леся різака🔥👍» «Вы когда о агрегате спрашиваете, гидроцикл или водителя имеете в виду?».

До этого Леся решила показать летний образ, немало впечатливший фанатов.

Наснимке девушка была в стильном белом купальнике с завязками по бокам, аккуратно оголяющем пикатные участки тела звезды. Сама она позировала боком к объективу и с солнцезащитными черными очками.

В подписи она отметила, что "Когда???" - с намеком, когда закончится карантин и она сможет вернуться к активным путешествиям.

«Орёл и Решка?», «Ещё не скоро ! 😀», «Як я сумую за Бердянськом», «Леська ты круче чем Джоли», «Леся, какой у вас рост?», «Леся ! Ты крутая!!!🔥🔥🔥🔥🔥💋🌈🌈🌈 Так держать!», «Чорне море ?», «А коли це всі ж кордоны закриті???🙉», «Вот же она принцеса ангел мой неземной ты не представляешь какая же ты восхитительно потрясающая леди мечта», «Джаред Лето сдохнет, когда увидит это фото 🔥🔥🔥💣💣💣💣».

Напомним, Никитюк в наряде ночной жрицы и мрачного ниндзя высмеяли в сети: "Мусорного пакета не хватает".

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Также Politeka писала, что Никитюк в позе горячей кошечки бесстыдно посветила грудью.