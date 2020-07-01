Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась роскошной фигурой в черном мини-платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Я на низком старте. Кто сверху? Девочки или девочки?...» — говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Никитюк позирует в черном мини-платье, демонстрируя невероятную красоту. Это стало причиной того, что ее поклонники буквально «взорвались» комментариями. Среди них была и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар, которая заявила: «ты же знаешь, что девочки…».

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«Очень красивая», «в этой позе снизу получается», «Тут без вариантов», «Леся, ты всегда сверху», «красотка», «Леся, какая вы красива», «девочки лучшие», «Ой, какая замечательная Леська. Ой какая ляля», - пишут пользователи.

До этого мы писали, что популярная украинская ведущая Леся Никитюк сверкнула безупречной фигурой во время отдыха

Так, звезда отдыхала на Трухановом острове, демонстрируя невероятные ноги в элегантном купальнике. Кроме того, формы ведущей также прикрывал роскошный топ.

На других кадрах Никитюк куда-то идет, поднимая камеру и демонстрируя нереальную красоту. Фильтр Instagram лишь подчеркивал ее внешность.

Напомним, Никитюк попала в беду прямо во время съемок: "Меня засосало...".

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