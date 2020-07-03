Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами в латексном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Дети, закрывайте глаза. У нас серьезная игра», — отметила ведущая.

Уточним, что на опубликованных кадрах Никитюк позирует перед зеркалом в ярком латексном боди, демонстрируя роскошную фигуру. Сперва звезда позирует близко от зеркала, а потом отходит и начинает крутиться, демонстрируя невероятную фигуру.

Обратим внимание, что на заднем фоне Никитюк виднеется гримерка с костюмами, а также визажистка, которая сидит на кровати. Поклонники телеведущей не смогли что-либо сказать, ведь кадры ведущая решила выбросить у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась роскошной фигурой в черном мини-платье

«Я на низком старте. Кто сверху? Девочки или девочки?...» — говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Никитюк позирует в черном мини-платье, демонстрируя невероятную красоту. Это стало причиной того, что ее поклонники буквально «взорвались» комментариями. Среди них была и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар, которая заявила: «ты же знаешь, что девочки…».

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