Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала смелый образ, повеселив фанатов

На фото Леся позирует в костюме пчелы с пушистым верхом. Костюм был очень большим и телеведущая благодаря нему стала в раза два больше. Образ красотка дополнила короной, а волосы собрала в хвост. Звезда отметила, что это ее образ на текущий день. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Отмечай свою пчелку", - написала Никитюк.

Фанаты посмотрели ролик почти 100 тысяч раз и написали комментарии:

"Шикарная пчела", "Пчела, которая ела после шести вечера", "Леся! Ну Богиня! Нет слов", "Лесюня, ты как всегда на высоте, т.е. сверху", "Так жениха можно и не найти", "Ты пчела я пчеловод", "Богиня пчел".

Ранее мы сообщали, что роскошная Никитюк в кружевном белье показала, как изменилась ее фигура благодаря спорту.

На первом фото Леся надела поверх белья белую рубашку и кокетливо смотрела в зеркало. На втором фото телеведущая скинула все лишнее, показав свое идеальное тело без прикрас.

Сообщалось, что популярная украинская ведущая Леся Никитюк сверкнула безупречной фигурой во время отдыха.

Так, звезда отдыхала на Трухановом острове, демонстрируя невероятные ноги в элегантном купальнике. Кроме того, формы ведущей также прикрывал роскошный топ.

Напомним, Леся Никитюк устроила странные развлечения с подружками и нарвалась на критику, видео

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