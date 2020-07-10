Популярна російська актриса Евеліна Бльоданс похвалилася спокусливою фігурою в незвичайній сукню

Зірка опублікувала фото та відео на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. На кадрах акторка з'явилася в ніжному платті до підлоги (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Бльоданс поділилася кадрами свого відпочинку в санаторії в Сочі. На кадрах відображено, як вона бігає біля фонтану.

Варто відзначити, що вбрання не тільки з глибоким декольте, але через особливості крою, оголює ногу моделі ледь не до пояса.

Артистка написала, що на кадрах – фонтан бажань і закликала передплатників писати свої під постом.

При цьому сама Бледанс також дала волю мріям: «Я хочу, щоб мої діти були здорові», «Я хочу зберегти молодість, красу і жіночу енергію на довгі роки», «Я хочу, щоб Світ жив у світі», «Я хочу, щоб мої улюблені люди були здорові», «Я хочу щоб я була здорова», «хочу, щоб моє професійне життя була сповнена великих цікавих і високооплачуваних проектів».

Нагадаємо, що Бльоданс в невидимому бікіні зняла свої принади крупним планом: «О Боже, тут же…».

Як повідомляла Politeka, розкута Бльоданс похвалилася дорослими іграми: «Було добре».

Також Politeka писала, що кокетлива Бльоданс ледве втиснула значні форми в крихітний топ: «Віддай моє…».