Известная российская актриса Эвелина Бледанс похвасталась перед поклонниками отдыхом с семьей на море

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«В первый день открытия курортов Краснодарского края, мы решили встретиться с сестричкой и племяшками. Людей нет. Море чистое. Замечательно!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Бледанс позирует сперва с детьми, а потом и с сестрой. Как можно заметить, во время отдыха они ездили на различные экскурсии.

«Опочки, что выскочило», «Ой, как вам идёт. Надо ещё доченьку», «Ой как руки надо качать», «Такая малышка милая прям, солнышко», «Какая ты молодец», «Эвелина, Вы как девочка!! Потрясающе выглядите!!!», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, известная актриса Эвелина Бледанс показала свои весенние образы.

Красотка активно ведет Инстаграм, где с завидной регулярностью выкладывает интересные фото. Так, несколько часов назад Бледанс опубликовала фото в двух нежных платьях, которые выделили ее красивые прелести.

Наряд песочного оттенка подчеркнул тонкую талию звезды, а голубого - пышную грудь.

Эвелина предстала на каблуках и в балетках, чтобы дать представление, как смотрятся наряды с разной обувью. Звезда дополнила образы шляпками.

Напомним, Бледанс обтянула роскошное тело тонким платьем

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