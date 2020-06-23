Известная российская актриса Эвелина Бледанс похвасталась перед поклонниками отдыхом с семьей на море

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«В первый день открытия курортов Краснодарского края, мы решили встретиться с сестричкой и племяшками. Людей нет. Море чистое. Замечательно!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Бледанс позирует сперва с детьми, а потом и с сестрой. Как можно заметить, во время отдыха они ездили на различные экскурсии.

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В первый день открытия курортов Краснодарского края , мы решили встретиться с сестричкой и племяшками. Людей нет. Море чистое. Замечательно!!! #Анапа #солнце #племяшки from #Краснодар

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«Опочки, что выскочило», «Ой, как вам идёт. Надо ещё доченьку», «Ой как руки надо качать», «Такая малышка милая прям, солнышко», «Какая ты молодец», «Эвелина, Вы как девочка!! Потрясающе выглядите!!!», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, известная актриса Эвелина Бледанс показала свои весенние образы.

Красотка активно ведет Инстаграм, где с завидной регулярностью выкладывает интересные фото. Так, несколько часов назад Бледанс опубликовала фото в двух нежных платьях, которые выделили ее красивые прелести. 

Наряд песочного оттенка подчеркнул тонкую талию звезды, а голубого - пышную грудь. 

Эвелина предстала на каблуках и в балетках, чтобы дать представление, как смотрятся наряды с разной обувью. Звезда дополнила образы шляпками. 

Напомним, Бледанс обтянула роскошное тело тонким платьем

А еще Politeka писала, что Бледанс без комплексов потрясла пышными формами в экстремальном декольте

Также Politeka сообщала, что знойная Бледанс в Крыму разделась и вывалила напоказ свое великолепие