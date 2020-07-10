Відома актриса Ппр Феттахоглу, зірка "Величного століття", показала себе з дочкою

На фото Нур позує в зеленому топі, а її донечка в червоному купальнику і без трусиків. Сім'я закрила очі від задоволення, а актриса ще й посміхалася. Поруч можна побачити третю дівчинку в білому платті, яку теж обіймала зірка, але невідомо, ким та їй доводиться. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 15 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ви так сповнені любові і миру, Нур, леді", "Яка гарна фотографія", "Ангели", "Цілую величезний", "Ух ти, так", "Чудово, так красиво", "Улюблені дітки", "Як дві краплі", "Дуже схожі".

Раніше ми повідомляли, що 39-річна німецько-турецька акторка Нур Феттахоглу здивувала неймовірно чуттєвими кадрами.

Дівчина постала в фіолетовою напівпрозорої сорочці-туніці: тканина настільки легка, що запросто здіймається при щонайменшому подиху. Ну, а якщо стати перед вентилятором, то нічого дивного, що красуня Нур засвітила зайве.

Повідомлялося, що зірка Нур Феттахоглу поділилася спокусливим знімком в чорно-білих тонах.

Красуня постала у мереживній сукні, яке більше схоже на сорочку. Вона відчинила верхню накидку-пальто, виставивши напоказ своє молоде тіло.

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