Відомий український хореограф Влад Яма з дружиною вирушили на відпочинок

На фото Влад позує без футболки, зате в бейсболці і окулярах. Поруч сиділа Лілія, яка була в чорних окулярах, а образ доповнила леопардовим купальником. Парочка тримала в руці келихи і святкували свій виїзд на море. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли нічого написати в коментарях або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "так виглядає рай.

Раніше ми повідомляли, що знаменитий танцівник Влад Яма, крім успішної кар'єри, встигає приділяти час і сім'ї.

Зворушливий знімок зірка опублікував у своєму особистому мікроблозі Instagram.

На фотографії можна побачити відомого танцюриста Влада Ями в оточенні його коханої дружини Лілії і підрослого сина Леона.

Повідомлялося, що відомий український хореограф Влад Яма показав, як підтримує своє тіло в тонусі.

На кадрах Влад Яма показує себе у футболці і чорних шортах, сидячи на тренажері в спортзалі. Влад, як можна зрозуміти, вирішив прокачати свою груди, виконуючи силова вправа. На кадрах Яма цілеспрямовано робить все необхідне, поки його знімають на камеру.

Нагадаємо, Влад Яма ошелешив визнанням про новому сезоні «Танців з зірками»

А ще Politeka писала, що дружина Влада Ями без білизни підкорила Потапа гарячим танцем

Також Politeka повідомляла, що дружина Влада Ями задерла сукню і захопила довжиною ніг



