Жена украинского хореографа Влада Ямы Лилия показала свежий образ

На фото красотка позирует в платье с открытыми плечами, а рядом с ней можно увидеть шляпу. Лилия легла на пшеницу и соблазнительно выгнулась, демонстрируя свои идеальные ножки перед камерой. Фото было сделано на зеркальный фотоаппарат, который и показали на кадре. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, но так и хочется написать: "Красота безумная".

Сообщалось, что Влад Яма поделился яркими кадрами своих летних развлечений на воде.

В один из жарких летних дней артист решил выбраться на реку и прокатиться по Днепру на водяном мотоцикле. На соответствующих кадрах можно увидеть, как Яма с задором ездит по воде и получает удовольствие. Из одежды на нем лишь плавки и спасательный жилет.

Сообщалось, что жена известного украинского хореографа и шоумена Влада Ямы, Лилиана, опубликовала яркое видео с семьей. В ярком видео красотка с мужем позируют, обнимаясь, а также в красном кабриолете на крыше. Есть кадры, где шоумен играет с сыном, также несет его на плечах. Лилиана предстает в разных образах, в том числе в красном платье, которое сидит по фигуре. Девушка выглядит замечательно. Ранее мы писали, что звестный украинский хореограф Влад Яма вместе с женой Лилей показал новое фото в Инсвтаграм. На фото Влад и Лиля сидят на полу. Они друг друга обняли ногами, а Яма взял жену за волосы, а она его за плечи. Пара улыбалась и смеялась.

Напомним, неутомимый Влад Яма показал, на что способен на турнике

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