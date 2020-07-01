Жена украинского хореографа Влада Ямы Лилия показала свежий образ
На фото красотка позирует в платье с открытыми плечами, а рядом с ней можно увидеть шляпу. Лилия легла на пшеницу и соблазнительно выгнулась, демонстрируя свои идеальные ножки перед камерой. Фото было сделано на зеркальный фотоаппарат, который и показали на кадре. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, но так и хочется написать: "Красота безумная".
Пышногрудая русская Кардашьян взбудоражила позой в золотом бикини: "Интересный видочек"
Зарплаты украинцев взлетят с 1 июля, в Кабмине озвучили новые суммы: "Увеличат на..."
Пособия могут отобрать, украинцам озвучили жесткие требования: "Нужно немедленно...."
У Андрея Данилко объявился известный "сын", схожесть заметна: "Просто один в один"
Сообщалось, что Влад Яма поделился яркими кадрами своих летних развлечений на воде.
В один из жарких летних дней артист решил выбраться на реку и прокатиться по Днепру на водяном мотоцикле. На соответствующих кадрах можно увидеть, как Яма с задором ездит по воде и получает удовольствие. Из одежды на нем лишь плавки и спасательный жилет.
Лилиана предстает в разных образах, в том числе в красном платье, которое сидит по фигуре. Девушка выглядит замечательно.
Напомним, неутомимый Влад Яма показал, на что способен на турнике
Также Politeka писала, что Влад Яма впервые не стал закрывать лицо сына, кадры облетели сеть
А еще Politeka сообщала, что Влад Яма блеснул накаченным телом в спортзале, мотивирующие кадры