Известный украинский хореограф Влад Яма вместе со своей супругой Лилией устроили танцы, что оценил Потап (Алексей Потапенко)

На кадрах Лилия позирует в черном платье с глубоким декольте. Рядом стоит Влад, который был в футболке. Пара стояла на фоне двери лифта и начала танцевать под новый хит Потапа. Влад и Лилия добавили новых жестов под музыку, что очень понравилось фанатам и самому Алексею. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Эта пара получает приз за самый профессиональный вариант и проходит в финал «Танцев со Звёздами» 10,10,10!!!", - написал Потап.

Фанаты посмотрели ролик почти 200 тысяч раз и написали множество комментариев:

"Папа, обожаю", "Влад добавил в этот танец горячей латины. Класс", "Сколько лет ему уже?)", "Лилиана огонь", "Лучшее пока", "Лифт для тренировке очень горяч сегодня", "Какие сладкие!!!", "Яма это вообще умора", "Вау)

Самые крутые)".

Сообщалось,. что 37-летний украинский танцор, хореограф и судья многих талант-шоу Влад Яма растрогал сеть новыми семейными кадрами.

Звезда опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых он с женой Лилианой и сыном Леоном позируют в одежде одного ансамбля. Оказывается, им сшили схожие костюмы на заказ.

Напомним, жена Влада Ямы задрала платье и восхитила длинной ног

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