Відома модель «Victoria’s Secret» Ельза Хоск похвалилася стрункою фігурою в купальнику
Спекотна блондиночка не втомлюється виставляти напоказ свої досконалі форми, пише Politeka.net. В цей раз знаменитість підкорила досконалостями тіла в зеленому бікіні, а також нагадала підписникам про важливе. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Модель записала відео, де позує в купальнику, накинувши на тіло білу сорочку. Хоск покрасувалася на сонечку, блиснувши тонкою талією і пружним животом. До того ж від ідеальної лінії її стегон можна зійти з розуму.
На фото красуня постала до глядача спиною. Сорочку розвіював вітер. Зірка натягнула вище стегон трусики-бікіні, блиснувши апетитними сідницями.
"Не забудь сонцезахисний крем", - нагадала красуня про важливе.
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За 10 годин пост зібрав майже 200 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі засипали модель компліментами за настільки відверті кадри і за попередження про сонце.
Нагадаємо, Ельза Хоск позувала в штанях, топі або купальнику, а образ доповнила сорочкою, яку залишила розстебнутою.
Дівчина на першому фото демонструвала свій плоский животик, а на другому вже показувала себе на тлі сінника. Красуня посміхалася і робила фотографії максимально жаркими.
Раніше повідомлялося, що Ельза Хоск позувала в довгій чорній сукні з тонкими бретельками, які обрамляли шию. Верх сукні обтягнув невеликі груди, і при цьому оголивши ніжні плечі.
Тонкі лямки наряду обтягнули ребра і струнку талію, трохи оголивши стегна.
Нагадаємо, Ельза Хоск з Victoria’s Secret в крихітній білизні побешкетувала на білих простирадлах
Також Politeka писала, що соковита Ельза Хоск з Victoria’s Secret заінтригувала божевільними вирізами
А ще Politeka повідомляла, що Ельза Хоск з Victoria’s Secret в маленьких трусиках пройшлася по сходах туди-сюди