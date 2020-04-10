Модель «Victoria’s Secret» Эльза Хоск поделилась с поклонниками откровенным снимком

Свежее фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Девушка предстала на кадрах в обтягивающем боди, через которое хорошо просматривается ее грудь. Возможно, модель намочила наряд, или ткань оказалась слишком тонкой, но поклонникам удалось рассмотреть все до мельчайших подробностей. На фото Хоск смеется и прикрывает лицо руками.

«Скучаю по солнцу на моем лице», - написала 31-летняя модель.

За несколько дней пост звезды собрал более 130 тысяч лайков. Поклонники в восторге от ее шикарной фигуры.

«Королева», «Мило», «Так прекрасно», «Горячо», «Счастливая», - пишут пользователи сети.

Как известно, шведка Хоск является одним из «ангелов» Victoria’s Secret с 2015 года. Она была замечена после того, как отец разослал ее фотографии в некоторые агентства Швеции.

Ранее мы писали, что еще одна звезда Victoria's Secret Кэндис Свейнпол поразила поклонников откровенным кадром без белья. Эффектная блондинка надела белые колготы, а свою обнаженную грудь прикрыла руками. Звездная красотка распустила волосы и нежилась в лучах солнца.

А вот «ангел» Келли Гейл добила поклонников фотографией из джакузи. Девушка надела крохотное бикини, которое едва прикрыло ее интимные места.

Напомним, что мокрая звезда Victoria's Secret развязала бикини и показала все: так выглядит наслаждение.

Как сообщала Politeka, Эльза Хоск разделась и показала идеальные изгибы: "Шикарна".

Также Politeka писала, что раздетая ангел Victoria’s Secret померилась прелестями с горячей подружкой: кадр сводит с ума.