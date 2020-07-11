Как же она хороша

Известная модель «Victoria’s Secret» Эльза Хоск похвасталась стройной фигурой в купальнике

Жаркая блондиночка не устает выставлять напоказ свои совершенные формы, пишет Politeka.net. В этот раз знаменитость покорила совершенствами тела в зеленом бикини, а также напомнила подписчикам о важном. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Модель записала видео, где позирует в купальнике, накинув на тело белую рубашку. Хоск покрасовалась на солнышке, блеснув тонкой талией и упругим животом. К тому же от идеальной линии ее бедер можно сойти с ума.

На фото красотка предстала к зрителю спиной. Рубашку развеивал ветер. Звезда натянула выше бедер трусики-бикини, сверкнув аппетитными ягодицами.

"Не забудь солнцезащитный крем", - напомнила красотка о важном.

За 10 часов пост собрал почти 200 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети засыпали модель комплиментами за столь откровенные кадры и за предупреждение о солнце.

Напомним, Эльза Хоск позировала в штанах, топе или купальнике, а образ дополнила рубашкой, которую оставила расстегнутой.

Девушка на первом фото демонстрировала свой плоский животик, а на втором уже показывала себя на фоне сеновала. Красотка улыбалась и делала фотографии максимально жаркими.

Ранее сообщалось, что Эльза Хоск позировала в длинном черном платье с тонкими бретельками, которые обрамляли шею. Верх платья обтянул небольшую грудь, и при этом оголив нежные плечи.

Тонкие лямки наряда обтянули ребра и стройную талию, немного обнажив бедра.

Напомним, Эльза Хоск из Victoria’s Secret в крохотном белье пошалила на белых простынях

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