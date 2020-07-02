Популярная российская актриса Татьяна Кравченко, которая прославилась благодаря сериалу "Сваты", удивила снимком на беговой дорожке

Необычное фото появилось на фан-странице актрисы в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото 66-летняя актриса в красивом красном платье стояла на беговой дорожке. Артистка выглядела энергично, она улыбалась и смотрела в камеру. Позади нее виднелся обруч. Вероятно, эту комнату звезда «Сватов» использует для занятий спортом.

«Всем хорошего вечера», - подписано фото.

За час почти 2 тысячи поклонников оставили отклик на фото. В комментариях стали хвалить актрису.

«Вы мой кумир я вас обожаю», «Как, вы мне нравитесь, и ваш сериал Сваты», «Обожаю Татьяну!», «взаимно, вы как мой талисман - увижу и знаю все хорошо будет», «Танюша я Вас обожаю», «Вы просто супер класс», «Вот это да!», «Вау», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Татьяна Кравченко удивила неожиданным образом в кокошнике. Актриса позировала в красной форме продавщицы за прилавком. На голове у нее красовался бело-голубой кокошник Снегурочки. Фотография получилась солнечной и забавной.

Кроме этого, недавно на фан-странице звезды показали, какой была Кравченко в молодые годы. Кадр из фильма удивил многих поклонников. На фото красовалась молодая сочная женщина, которая, к тому же, была нескромно одета.

Напомним, что Татьяна Кравченко засветилась с известной актрисой: «Сестры».

Как сообщала Politeka, Татьяна Кравченко распахнула рубашку и блеснула пышными формами: "Все мы когда-то...".

Также Politeka писала, что Татьяна Кравченко показала, что происходит за кулисами: "Замечательная".